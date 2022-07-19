Спарринг-партнер Усика и Уайлдера признался, в чем Уайлдер лучше Усика

28-летний британский боксер Исаак Чемберлен (14-1) рассказал, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0) превосходит бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-2) в интеллекте, а американец Усика — в атлетизме.

«Усик и Уайлдер — два лучших бойца, с которыми я был на ринге, — приводит слова Усика Sky Sports. — В плане бойцовского интеллекта Усик лучше Уайлдера, но Деонтей превосходит его в атлетизме. Я уважаю Усика. Когда он дерется, то словно разыгрывает шахматную партию. Он дал мне много советов относительно того, как развивать свои боксерские навыки».

Реванш Усика и Энтони Джошуа (26-2) состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Великобритания).