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Дэвис победил Барриоса в бою за чемпионский пояс WBA

07:44

Американский боксер Джервонта Дэвис завоевал титул регулярного чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBA, победив своего соотечественника Марио Барриоса.

Поединок, который прошел в Атланте, завершился техническим нокаутом в 11-м раунде.

Для Дэвиса это 25-я победа (24 — нокаутом) в 25 боях. Барриос потерпел первое поражение при 26 победах (17 — нокаутом).

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