Дэвис победил Барриоса в бою за чемпионский пояс WBA
07:44
Американский боксер Джервонта Дэвис завоевал титул регулярного чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBA, победив своего соотечественника Марио Барриоса.
Поединок, который прошел в Атланте, завершился техническим нокаутом в 11-м раунде.
Для Дэвиса это 25-я победа (24 — нокаутом) в 25 боях. Барриос потерпел первое поражение при 26 победах (17 — нокаутом).
Читайте также
Последний раз канадский клуб выигрывал Кубок Стэнли 28 лет назад. Теперь «Монреаль» может прервать ужасную серию без побед
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю