Дэвис победил Барриоса в бою за чемпионский пояс WBA

Американский боксер Джервонта Дэвис завоевал титул регулярного чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBA, победив своего соотечественника Марио Барриоса.

Поединок, который прошел в Атланте, завершился техническим нокаутом в 11-м раунде.

Для Дэвиса это 25-я победа (24 — нокаутом) в 25 боях. Барриос потерпел первое поражение при 26 победах (17 — нокаутом).