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Ломаченко: «Все ждут реванша c Лопесом»

07:54
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко прокомментировал победу над Масаеси Накатани. Кроме того, украинец рассказал о возможном реванше с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом.

«Я очень рад победе. Весь план моей команды сработал, все задачи выполнены. Я вернулся и победил. Лопес? Его ждет бой с Камбососом. Потом мы с ним встретимся. Возможно, в следующем году. Декабрь, январь, февраль. Буду ждать. Все ждут реванша. Давайте сделаем это», — приводит слова Ломаченко ESPN.

Поединок с Накатани прошел в Лас-Вегасе и завершился победой Ломаченко нокаутом в 9-м раунде. Это был первый бой 33-летнего украинца после поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года. На счету Ломаченко 15 побед и два поражения.

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