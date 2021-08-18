Дэвид Хэй уверен в победе Джошуа над Усиком

Британский боксер Дэвид Хэй считает, что его соотечественник Энтони Джошуа победит украинца Александра Усика.

«Если Джошуа ввяжется в поединок «око за око» — просто будет использовать свой джеб и пытаться набирать очки, то у него могут быть проблемы, — цитирует Хэя talkSport. — Но он не настолько глуп, чтобы сделать это. Он будет использовать свой отличный джеб, свой рост, преимущество в весе и в силе удара, чтобы достичь перевеса.

У него есть преимущество в физических кондициях, в атлетизме, он может выдерживать удары больших тяжеловесов. Он просто лучше во всех отношениях, и это будет сокрушительное поражение (для Усика. — Прим. «СЭ»).

Я уже представлял, как это будет: он ударит его, может, даже не попадет сразу, но затем обойдет его левый кросс или джеб и отправит его в нокдаун или нокаут».

Бой Джошуа — Усик состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм».