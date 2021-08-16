«Сегодня я продолжил историю». Внук Мухаммеда Али рассказал о дебютной победе

Американский боксер Нико Али Уолш, являющийся внуком легендарного Мухаммеда Али, прокомментировал свою первую победу на профессиональном ринге.

Уолш в дебютном поединке победил соотечественника Джордана Уикса техническим нокаутом в первом раунде.

«Для меня большая честь сказать, что сегодня вечером я продолжил историю, — написал Уолш в Instagram. — Спасибо от всего сердца всем, кто меня поддерживал! Я привел своего дедушку на ринг вместе со мной, надев его шорты в первый и последний раз в качестве профессионального бойца. Я более чем горжусь тем, что могу сказать: наследие продолжается».