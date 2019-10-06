Деревянченко хотел бы реванша с Головкиным

Украинский боксер Сергей Деревянченко о поединке с представителем Казахстана Геннадием Головкиным. Бой закончился победой Головкина единогласным решением судей.

— Чувствую себя хорошо, спасибо болельщикам и команде, спасибо всем, кто пришел, всем фанам с Нью-Йорка, Бруклина, Украины, — цитирует Деревянченко Tribuna.com. — Осечка закрывала мне глаз, иногда не видел, затекало в глаз, а он находил меня боковым ударом. Когда начал двигаться, то начал давать пространство, он начал попадать длинными ударами справа. Я сталкивал его назад, тогда у него не получалось. У меня больше получалось хороших атак. Я встал после нокдауна, не было сильного потрясения. Реванш? Я бы хотел реванша. Если это возможно, я готов

Благодаря победе Головкин завоевал титулы IBF и IBO в среднем весе.