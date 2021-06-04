Деонтей Уайлдер: «В бою с Фьюри тренер повел себя как предатель и выбросил полотенце»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) поделился впечатлениями о своем втором бое против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

«Он не смог нокаутировать меня даже под чарами. Как я уже говорил, тренер Марк Бриланд повел себя как предатель и выбросил полотенце. Мы знали, что у Фьюри нет силы. Он показал свой максимум в том поединке. Я знал, что с моим телом что-то происходит, что-то было не так. Фьюри — мошенник, он получил в этом обвинение. Также он подозревается в злоупотреблении наркотиками.

Вы говорите о парне вроде меня, у которого нет ничего, кроме чистой силы, этики ценности. Разве я лгу? У вас есть парень, известный своим обманом. Неужели он говорит правду? Фьюри надеялся нокаутировать меня во втором-третьем раунде, но его магия вуду не сработала. Так что им пришлось использовать моего тренера", — сказал Уайлдер в интервью boxingnews24.

Планируется, что реванш Фьюри — Уайлдер пройдет 24 июля в Лас-Вегасе.