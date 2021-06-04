Мейвезер заявил, что готов провести реванш с Макгрегором

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что готов провести матч-реванш с бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором. По словам 44-летнего американца, ирландец — легкий соперник.

«Разумеется. Он легкий соперник», — приводит слова Мейвезера BJPenn.com.

Напомним, в первом бою, который прошел в августе 2017 года, Мейвезер нокаутировал Макгрегора в десятом раунде.

7 июня рано утром по московскому времени Мейвезер проведет в Майами (США) выставочный боксерский бой с блогером Логаном Полом. Поединок пройдет без судей, но в то же время нокауты будут разрешены.

Бой в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.