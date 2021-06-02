Деонтей Уайлдер рассказал о расизме в боксе

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) рассказал, что чувствует разницу в привилегиях светлокожих и темнокожих боксеров.

«Для меня самое важное — строить свое наследие. Я говорю, что являюсь лучшим, и я это знаю. Я готов испытать себя с любым, кто считает, что он лучше меня. Я даю болельщикам то, что они хотят увидеть, каким бы ни был результат — победа, поражение или ничья. Ради этого я занимаюсь данным видом спорта, поэтому мне нужно, чтобы мой оппонент чувствовал то же самое.

Все эти бойцы избегают друг друга. У нас есть все эти парни с привилегией белых, которых СМИ преподносят так, будто они важнее и лучше других, хотя это не так.

Они пытаются продвигать этот нарратив, и такое постоянно происходит с темнокожими бойцами. Это безумие, особенно в случае со мной. Но меня окружает позитив и большое количество любви. В этой ситуации с арбитражным судом я просто тренировался. Мы тренировались, концентрировались и получали любовь от семьи", — сказал Уайлдер в интервью американскому You Tube-каналу 78SPORTSTV.

В последнем бою Деонтей проиграл техническим нокаутом в 7-м раунде Тайсону Фьюри. Их третий поединок назначен на 24 июля в Лас-Вегасе.