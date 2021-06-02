Швед Джек проведет бой против венесуэльца Колины
13:10
Выбывшего из-за допинга Жана Паскаля (35-6-1, 20 KO), который должен был с подраться с экс чемпионом мира в двух весовых категориях Баду Джеком (23-3-3, 13 КО), заменит венесуэлец Дервин Колина (15-0, 13 KO), информирует Fightnews.com.
Дервин согласился принять бой с Джеком на коротком уведомлении (4 дня). На счету Колины 15 пятнадцать поединков, во всех он одержал победы и тринадцать из них закончил досрочно. Колина занимает тринадцатую строчку рейтинга по версии WBA во втором среднем весе, в то время как бой с Джеком пройдет в рамках полутяжелого дивизиона
Дата и место поединка не изменились: 6-го июня на арене Hard Rock Stadium в Майями, США.
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