Швед Джек проведет бой против венесуэльца Колины

Выбывшего из-за допинга Жана Паскаля (35-6-1, 20 KO), который должен был с подраться с экс чемпионом мира в двух весовых категориях Баду Джеком (23-3-3, 13 КО), заменит венесуэлец Дервин Колина (15-0, 13 KO), информирует Fightnews.com.

Дервин согласился принять бой с Джеком на коротком уведомлении (4 дня). На счету Колины 15 пятнадцать поединков, во всех он одержал победы и тринадцать из них закончил досрочно. Колина занимает тринадцатую строчку рейтинга по версии WBA во втором среднем весе, в то время как бой с Джеком пройдет в рамках полутяжелого дивизиона

Дата и место поединка не изменились: 6-го июня на арене Hard Rock Stadium в Майями, США.