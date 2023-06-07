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Оскар Де Ла Хойя: «Бивол — невероятный атлет, Канело его не победить»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя сомневается, что у абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2) получится победить чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0).

«Бивол — превосходный боксер на ногах, он невероятный атлет, — приводит слова Де Ла Хойи ProBox TV. — Канело никогда не победит бойца такого типа. Я буду болеть за него, но, исходя из моего опыта, это плохой бой для Канело.
Как промоутер скажу, что если ты ставишь Канело против превосходного боксера вроде Бивола, то сначала нужно подобрать ему соперника с похожим стилем, но не слишком опасного, а уже затем выводить его на Дмитрия. Канело слишком тяжелый на ногах. Поэтому нужно его протестировать, прежде чем выходить с Биволом».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
Оскар Де Ла Хойя
Сауль Альварес
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