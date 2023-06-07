Промоутер Усика: «Александр подерется с Дюбуа в Польше 26 августа»

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0), подтвердил, что боксер проведет защиту титулов в бою против обладателя пояса WBA World британца Даниэля Дюбуа? (19-1) 26 августа во Вроцлаве, Польша.

«Сколько мы ожидаем человек на арене? 43 тысячи», — добавил Красюк в интервью iFL TV.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Дюбуа в прошлом бою одолел Кевин Лерена (28-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Поединок состоялся 3 декабря 2022-го в Лондоне, Великобритания.