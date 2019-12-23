Давид Аванесян проведет защиту против Джоша Келли

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что обязательный претендент на титул чемпиона Европы в полусреднем весе Джош Келли в следующем поединке встретится с обладателем этого титула, россиянином Давидом Аванесяном, сообщат Boxing Scene.

Аванесян и Келли должны были встретиться в декабре прошлого года, однако 25-летний британец отказался от поединка менее чем за сутки, сославшись на внезапную болезнь.

Последний бой 31-летнего Аванесяна состоялся 12 декабря уходящего года в Испании, где он победил нокаутом в первом раунде испанца Хосе дель Рио.