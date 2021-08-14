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Даниял Т-34 после поражения от Дацика: «Я не оправдываюсь. Проиграл, наверное, честно»

06:11
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Даниял Эльбаев прокомментировал поражение от Вячеслава Дацика, вызвав соперника на повторный бой.

«Я не оправдываюсь. Я проиграл, — сказал Эльбаев в беседе с журналистами после поражения от Дацика. — Проиграл, наверное, честно. Были пару моментов, где он в пах ударил, но ничего страшного. Будем работать. Теперь вызываю Дацика по кулачке. Он попросил меня подраться по боксу, и я подрался. Теперь либо по ММА на Hardcore, либо по кулачке на Hardcore».

Эльбаев уступил Дацику по итогам трех раундов. Они сразились по правилам бокса в соглавном событии турнира, который был организован 13 августа Бойцовским клубом РЕН ТВ.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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