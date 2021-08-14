Даниял Т-34 после поражения от Дацика: «Я не оправдываюсь. Проиграл, наверное, честно»

Даниял Эльбаев прокомментировал поражение от Вячеслава Дацика, вызвав соперника на повторный бой.

«Я не оправдываюсь. Я проиграл, — сказал Эльбаев в беседе с журналистами после поражения от Дацика. — Проиграл, наверное, честно. Были пару моментов, где он в пах ударил, но ничего страшного. Будем работать. Теперь вызываю Дацика по кулачке. Он попросил меня подраться по боксу, и я подрался. Теперь либо по ММА на Hardcore, либо по кулачке на Hardcore».

Эльбаев уступил Дацику по итогам трех раундов. Они сразились по правилам бокса в соглавном событии турнира, который был организован 13 августа Бойцовским клубом РЕН ТВ.