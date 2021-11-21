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Кроуфорд нокаутировал Портера и защитил титул чемпиона мира по версии WBO

08:59
Кроуфорд нокаутировал Портера. Фото Getty Images
Кроуфорд нокаутировал Портера. Фото Getty Images
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Американец Теренс Кроуфорд одержал победу над своим соотечественником Шоном Портером и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 66,68 кг.

Встреча проходила в Лас-Вегасе и завершилась в десятом раунде победой Кроуфорда техническим нокаутом.

Таким образом, 34-летний американец в пятый раз защитил титул чемпиона мира WBO, которым владеет с июня 2018 года. На его счету 38 побед (29 нокаутом) и ни одного поражения. 34-летний Портер потерпел четвертое поражение при одной ничьей и 31 победе (17 нокаутом).

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Карен Саркисян все материалы автора
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