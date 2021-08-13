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Дацик — Т-34, Тарасов — Вильданов: время начала и где смотреть прямую трансляцию боев турнира

07:00
Артем Тарасов (слева) и Тайсон Дижон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Тарасов (слева) и Тайсон Дижон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сегодня, 13 августа, в Москве состоится вечер «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном карде на ринг выйдут Денис Вильданов и Брюс Хлебников, Артем Тарасов и Тайсон Дижон, Вячеслав Дацик и Даниял Эльбаев.

В главном бою вечера встретятся Виталий Кудухов и Гильермо Джонс.

Трансляция на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка» начнется в 20:00 (мск).

Трансляция главного карда на телеканале РЕН ТВ — с 23:00.

Главный кард
Свыше 90,7 кг: Виталий Кудухов (Россия) — Гильермо Джонс (Панама)
Свыше 90,7 кг: Вячеслав Дацик (Россия) — Даниял Эльбаев (Россия)
До 90,7 кг: Артем Тарасов (Россия) — Тайсон Дижон (Камерун)
Свыше 90,7 кг: Денис Вильданов (Россия) — Брюс Хлебников (Россия)

Предварительный кард
До 61,2 кг: Карен Маргарян (Армения) — Фаталшо Фаталшоев (Таджикистан)
До 72,5 кг (ж): Луиза Давыдова (Россия) — Мадина Смыслова (Россия)
До 76,2 кг: Орхан Гаджиев (Россия) — Сергей Шевчук (Украина)
До 63,5 кг: Владимир Мироненко (Россия) — Артем Айвазиди (Украина)
До 72,5 кг: Марат уулу Жакшылык (Киргизия) — Рустам Исламов (Россия)

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