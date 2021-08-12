Вячеслав Дацик объяснил, почему не стал устраивать потасовку с Даниялом Эльбаевым на взвешивании

Тяжеловес Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан прокомментировал дуэль взглядов с Даниялом Эльбаевым.

На вопрос о том, почему между ними не случилось потасовки, Дацик ответил следующее: «А зачем? Есть ринг. Тут вон полиция ездит. Самое главное — это то, что не за нами».

Спортсмен уверен, что у него нет повода нервничать перед боем.

«Зачем мне нервничать? У меня разве есть повод?» — сказал Дацик «СЭ» после взвешивания.

Дацик и Эльбаев встретятся в поединке из трех раундов по правилам бокса 13 августа в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».