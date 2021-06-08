Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Дацик проведет еще один бой с Тайсоном Дижоном

18:22
Вячеслав Дацик и Тайсон Дижон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вячеслав Дацик и Тайсон Дижон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российский боец ММА Вячеслав Дацик проведет еще один бой с камерунцем Тайсоном Дижоном. Об этом сам спортсмен сообщил в своем Instagram. Поединок пройдет по правилам бокса.

«Сам офигел, — написал Дацик в Instagram. — Должен был быть другой соперник, но из-за проблем с визой не срослось. В этот раз постараюсь прибить недоТайсона, чтобы больше у него не было желания на реванши. Только не носись снова по рингу как резаный петух, дерись как боец».

Поединок пройдет 11 июня в Москве. Последний поединок Дацик провел именно против Дижона 20 февраля по правилам бокса. На турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» он нокаутировал соперника в четвертом раунде.

Читайте также

Глава «Авангарда» объявил войну ведущему агенту КХЛ. Всему виной отъезд молодого форварда за океан
Свадебные и семейные фото Аршавина с Казьминой
В Самаре женщина выкинула трехлетнюю дочь с балкона шестого этажа
Мэр Казани на костылях возложил цветы к мемориалу жертвам стрельбы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд