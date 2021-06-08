Дацик проведет еще один бой с Тайсоном Дижоном

Российский боец ММА Вячеслав Дацик проведет еще один бой с камерунцем Тайсоном Дижоном. Об этом сам спортсмен сообщил в своем Instagram. Поединок пройдет по правилам бокса.

«Сам офигел, — написал Дацик в Instagram. — Должен был быть другой соперник, но из-за проблем с визой не срослось. В этот раз постараюсь прибить недоТайсона, чтобы больше у него не было желания на реванши. Только не носись снова по рингу как резаный петух, дерись как боец».

Поединок пройдет 11 июня в Москве. Последний поединок Дацик провел именно против Дижона 20 февраля по правилам бокса. На турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» он нокаутировал соперника в четвертом раунде.