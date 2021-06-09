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Третий бой Фьюри — Уайлдер пройдет в Лас-Вегасе

16:43
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Стало известно место проведения поединка за титул чемпиона WBC в тяжелом весе, сообщает Boxing Scene.

На ежемесячной конференции атлетической комиссии штата Невада было указанно, что Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) проведет защиту пояса от Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Бой запланирован на 24 июля 2021 года. Его смогут посетить свыше 20 тысяч болельщиков.

В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжелом весе.

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Иван Шитик все материалы автора
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