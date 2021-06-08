Поединок чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе британца Энтони Джошуа с украинским боксером Александром Усиком должен состояться на стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне, сообщает Sky Sports. Бой может состояться 21 или 28 августа.

Украинец является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO.

Ранее Джошуа договорился встретиться с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри в поединке за объединенный пояс, но арбитражный суд обязал Фьюри дать реванш американцу Деонтею Уайлдеру до 15 сентября 2021 года.

30-летний Джошуа является действующим чемпионом в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO. В активе британца 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.

В послужном списке 33-летнего Усика 18 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.