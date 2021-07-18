Цзю рассказал о сильных качествах Гассиева
16:52
Бывший профессиональный боксер Константин Цзю рассказал о сильных качествах Мурата Гассиева.
«У него характер есть, его не убрать. Также у Мурата имеется опыт выступления с очень хорошими соперниками», — отметил Цзю в интервью РЕН ТВ.
22 июля в Москве экс-чемпион по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев и чемпион Европы по версии WBO в супертяжелом весе Михаэль Валлиш сразятся за титул WBA ASIA в супертяжелом весе.
Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию поединка 22 июля в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/858947-est-kharakter-tsziu-otsenil-gassieva
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю