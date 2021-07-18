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Цзю рассказал о сильных качествах Гассиева

16:52
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Бывший профессиональный боксер Константин Цзю рассказал о сильных качествах Мурата Гассиева.

«У него характер есть, его не убрать. Также у Мурата имеется опыт выступления с очень хорошими соперниками», — отметил Цзю в интервью РЕН ТВ.

22 июля в Москве экс-чемпион по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев и чемпион Европы по версии WBO в супертяжелом весе Михаэль Валлиш сразятся за титул WBA ASIA в супертяжелом весе.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию поединка 22 июля в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/858947-est-kharakter-tsziu-otsenil-gassieva

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Иван Шитик все материалы автора

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