Цзю рассказал о сильных качествах Гассиева

Бывший профессиональный боксер Константин Цзю рассказал о сильных качествах Мурата Гассиева.

«У него характер есть, его не убрать. Также у Мурата имеется опыт выступления с очень хорошими соперниками», — отметил Цзю в интервью РЕН ТВ.

22 июля в Москве экс-чемпион по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев и чемпион Европы по версии WBO в супертяжелом весе Михаэль Валлиш сразятся за титул WBA ASIA в супертяжелом весе.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию поединка 22 июля в 23.00 по московскому времени.