«Кувалда» поделился прогнозом на бой Гассиева и Валлиша

Российский боксер Дмитрий Кудряшов по прозвищу «Кувалда» поделился прогнозом на поединок россиянина Мурата Гассиева с немцем Михаэлем Валлишем.

«Мурат должен разобраться с Валлишем. Ставлю на досрочную победу», — приводит РЕН ТВ слова Кудряшова.

Также Кудряшов оценил шансы другого россиянина Михаила Алояна в поединке с Мчанья Йоханой из Танзании.

«Миша техничный, подвижный, левша, может запутать соперника и здесь шансы велики конечно, что Миша одержит победу», — добавил Кудряшов.

22 июля телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Гассиева с немцем Майклом Валлишем за пояс WBA Asia в супертяжелом весе. Поединок пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо».