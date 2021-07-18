«Кувалда» поделился прогнозом на бой Гассиева и Валлиша
Российский боксер Дмитрий Кудряшов по прозвищу «Кувалда» поделился прогнозом на поединок россиянина Мурата Гассиева с немцем Михаэлем Валлишем.
«Мурат должен разобраться с Валлишем. Ставлю на досрочную победу», — приводит РЕН ТВ слова Кудряшова.
Также Кудряшов оценил шансы другого россиянина Михаила Алояна в поединке с Мчанья Йоханой из Танзании.
«Миша техничный, подвижный, левша, может запутать соперника и здесь шансы велики конечно, что Миша одержит победу», — добавил Кудряшов.
22 июля телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Гассиева с немцем Майклом Валлишем за пояс WBA Asia в супертяжелом весе. Поединок пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо».
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/858915-kuvalda-dal-prognoz-po-boiu-gassieva-i-vallisha-v-moskve-22-iiulia
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю