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Валлиш уверен, что зрителям понравится его бой с Гассиевым

21:23
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Немецкий боксер Михаэль Валлиш прибыл в Москву на бой с россиянином Муратом Гассиевым. Он поделился ожиданиями от поединка.

«Что я могу сказать о Мурате? Он прекрасный боец, - цитирует Валлиша РЕН ТВ 18 июля. - Пожалуй, это все. Мы покажем хороший бой.

Я прилетел в Москву, чтобы победить. Я много и сильно тренировался, и вот я готов побеждать и сделаю все, чтобы не проиграть.

Я думаю, зрителям понравится наш бой. У нас совершенно разные боксерские стили, он сразу идет напролом, а я очень подвижен. Зрители увидят хороший поединок».

Бой Гассиева и Валлиша пройдет 22 июля на волейбольной арене "Динамо" в Москве. РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/858990-vsegda-khotel-tut-pobyvat-vallish-priletel-v-moskvu-bitsia-s-gassievym

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