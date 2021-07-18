Валлиш уверен, что зрителям понравится его бой с Гассиевым

Немецкий боксер Михаэль Валлиш прибыл в Москву на бой с россиянином Муратом Гассиевым. Он поделился ожиданиями от поединка.

«Что я могу сказать о Мурате? Он прекрасный боец, - цитирует Валлиша РЕН ТВ 18 июля. - Пожалуй, это все. Мы покажем хороший бой.

Я прилетел в Москву, чтобы победить. Я много и сильно тренировался, и вот я готов побеждать и сделаю все, чтобы не проиграть.

Я думаю, зрителям понравится наш бой. У нас совершенно разные боксерские стили, он сразу идет напролом, а я очень подвижен. Зрители увидят хороший поединок».

Бой Гассиева и Валлиша пройдет 22 июля на волейбольной арене "Динамо" в Москве. РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.