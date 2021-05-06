Цзю анонсировал бой с Майклом Зерафой

Чемпион WBO Global австралиец Тим Цзю в своем Instagram анонсировал бой с австралийцем Майклом Зерафой. Поединок пройдет в «Ньюкасл Интертеймент Центр» (Австралия) 7 июля.

Ранее промоутер 29-летнего Зерафы Брайан Аматруда заявил, что готов организовать этот поединок и предложить Цзю самый большой гонорар за карьеру — 1 миллион долларов.

Цзю-младший провел 18 боев на профессиональном ринге и одержал 18 побед (14 — нокаутом).

В последнем бою, который прошел 31 марта, 26-летний Цзю победил нокаутом ирландского боксера Денниса Хогана. Он стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO.

Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу россиянина Константина Цзю.