Сергей Ковалев может сменить весовую категорию
18:52
Российский боксер Сергей Ковалев может провести следующий бой в первом тяжелом весе, сообщает ТАСС 5 мая.
Ранее стало известно, что 38-летний Ковалев возобновляет карьеру после вынужденной паузы, причиной которой стал положительный результат допинг-теста. Возвращение стало возможным после сдачи шести допинг-тестов с отрицательным результатом, чего требовала Ассоциация добровольного тестирования на допинг, осуществляющая контроль за соблюдением антидопинговых правил в сфере бокса и смешанных единоборств.
Ковалев выступал и был чемпионом мира в полутяжелом весе.
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