Мейвезер назвал лучшего боксера вне зависимости от весовой категории
11:05
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера вне зависимости от весовой категории. По мнению непобедимого американца, это 33-летний Теренс Кроуфорд.
«Я бы сказал, что лучший боксёр вне зависимости от веса — Теренс Кроуфорд», — приводит слова Мейвезера TalkSport.
Кроме того, Мейвезер назвал самого зрелищного боксера.
«Самый зрелищный боксер — Джервонта Дэвис», — добавил Мейвезер.
Кроуфорд — чемпиогн WBO в полусреднем весе. На его счету 37 побед (28 — нокаутом) в 37 поединках в профессиональном боксе.
26-летний Дэвис — чемпион мира в двух весовых категориях. На его счету 24 победы (23 — нокаутом) в 24 поединках.
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