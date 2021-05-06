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Мейвезер назвал лучшего боксера вне зависимости от весовой категории

11:05
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Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера вне зависимости от весовой категории. По мнению непобедимого американца, это 33-летний Теренс Кроуфорд.

«Я бы сказал, что лучший боксёр вне зависимости от веса — Теренс Кроуфорд», — приводит слова Мейвезера TalkSport.

Кроме того, Мейвезер назвал самого зрелищного боксера.

«Самый зрелищный боксер — Джервонта Дэвис», — добавил Мейвезер.

Кроуфорд — чемпиогн WBO в полусреднем весе. На его счету 37 побед (28 — нокаутом) в 37 поединках в профессиональном боксе.

26-летний Дэвис — чемпион мира в двух весовых категориях. На его счету 24 победы (23 — нокаутом) в 24 поединках.

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