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Чудинов рассказал о тактике на бой против Миттага

14 октября, 12:37
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Российский боксер Федор Чудинов поделился ожиданиями от предстоящего боя против немца Ронни Миттага за пояс чемпиона WBA Gold.

«Переболел, из-за этого немножко сорвалась подготовка. Ну, мы сократили, будем в хорошей форме перед боем. Так как боксер техничный, отличается от моего предыдущего соперника, тот был такой ломовой, теперь мне, скорее всего, придется его догонять, а не уходить по рингу», — приводит слова Чудинова РЕН ТВ.

Также Чудинов отметил, что рассчитывает на прессинг в поединке против немца, который, по его мнению, будет стараться уходить от ударов россиянина.

Бой состоится 15 октября на арене «Баскет-холл» в Казани. Телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/890975-chudinov-raskryl-kak-budet-pobezhdat-mittaga-v-boiu-za-titul-wba-gold

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Екатерина Савостина все материалы автора
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