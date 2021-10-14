Чемпион WBC в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри поделился мнением о возможном завершении карьеры в боксе.

«У меня остался один поединок по контракту с Top Rank и ESPN. Сейчас я не думаю о боксе, а дальше посмотрим, что будет. Я не знаю, нужно ли мне еще драться. Дело не в деньгах или защите титулов. Я хочу вставать по утрам, делать небольшие тренировки и наслаждаться своей жизнью. У меня нет никаких целей в боксе, я сделал все и выиграл все. Я всегда буду чемпионом WBC, WBA, WBO, IBF — это уже закреплено в истории», — приводит слова Фьюри The Telegraph.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде третьего боя между ними, который состоялся в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе. На счету 33-летнего британца 31 победа и 1 ничья в 32 боях.