Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко на YouTube-канале KishkiNa прокомментировал критику в адрес его брата Виталия за плохое управление Киевом, в результате которого в городе регулярно сносят исторические здания.

Владимир и Виталий Кличко с ведущей канала.

Ведущая: «Вам нравится, что Виталий делает с Киевом?»

Владимир Кличко: «Да, очень»

Ведущая: «Ну вот его критикуют за неупорядоченную застройку, за снос старых домов, за...»

Владимир Кличко: «Любые изменения с этим связаны. Как можно, не убрав старое, построить новое?»

Виталий Кличко: «Подожди-подожди... Там кто-то снес старое здание, оно не было со сложной историей... Одним словом...

Ведущая: «У тебя регулярно что-то горит, что-то сносят. Так же постоянно можно будет говорить»

Виталий Кличко: «Ну в городе, к большому сожалению, живет миллион людей, постоянно возникают конфликты интересов. Мы стараемся упорядочить это и не допустить. Иногда бывают вещи не очень хорошие для города... В этом и полиция должна помогать»

Ведущая — Владимиру: «Вы бы хотели состариться в городе, которым управляет Виталий?»

Владимир Кличко: «Я бы не хотел вообще состариться. Точка. Соня... Я киевлянин, я украинец. Вот это я точно знаю. Что будет в старости, будет ли старость — это под большим вопросом».

В Киеве активно сносят в последние годы исторические здания. В декабре 2018-го был снесен двухэтажный особняк начала ХХ века на улице Нижнеюрковской. В январе 2019-го — усадьба 1900 года на улице Тургеневской, в марте 2019-го — здание бывших яслей 1936-1937 годов по улице Антоновича, в апреле 2019-го — уникальная насосная станция на Большой Васильковской 1950-х годов постройки.