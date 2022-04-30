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Сегодня, 01:26

Чудинов проиграл Абдугофурову в главном бою турнира в Москве

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Федор Чудинов (справа) против Азизбека Абдугофурова (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский боксер Федор Чудинов потерпел поражение в главном бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». По итогам 10 раундов единогласным решением судей он проиграл бывшему чемпиону WBC Silver во 2-м среднем весе Азизбеку Абдугофурову из Узбекистана.

Решение судей — 97-93, 98-91, 97-92 в пользу узбекского боксера. Таким образом, он стал новым обладателем чемпионского пояса «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Для 30-летнего Абдугофурова эта победа стала 14-й за 15 поединков в карьере.

Теперь у 34-летнего Чудинова в карьере 25 побед, из которых 17 нокаутами, 3 поражения и 1 ничьей.

Бокс
Федор Чудинов
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