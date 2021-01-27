Чудинов объяснил, почему не будет запугивать Чилембу перед боем

Российский боксер Федор Чудинов рассказал о своем отношении к предстоящему поединку с малавийцем Айзеком Чилембой.

«Если кто-то думает, что будет агрессия, запугивание, то я не пользуюсь такой тактикой, не пытаюсь запугать соперника или вывести его из себя. Мне нравится честное соперничество. Мне просто это не нравится, это не мое. Как бы я ни пытался быть кем-то другим, это не мое. Нужно быть самим собой. Несмотря на трудности или какие-то достижения. Для меня достаточно просто выигрывать бой», — цитирует РЕН ТВ Чудинова.

Поединок между Чудиновым и Чилембой состоится 20 февраля в рамках уникального турнира: зрителей ждет сражение блогеров, силачей, боксеров. Одиозный Вячеслав Дацик выступит против камерунца Тайсона Дижона. На кулаках выяснят отношения блогер Артем Тарасов и самый сильный человек планеты Михаил Кокляев.