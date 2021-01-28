Блогер Тарасов отреагировал на слова Кокляева

Блогер и боец ММА Артем Тарасов отреагировал на злую сказку, которую ему посвятил пауэрлифтер Михаил Кокляев.

Кокляев, желая задеть соперника записал видео, на котором запечатлено, как он тренируется с так называемым fight ball — 20 граммовым шаром, привязанным на резинке к повязке, которая надевается на голову атлета. После нанесения удара мячик возвращается назад, что создает имитацию ответного удара. Подобным образом Михаил тренировался под аудиосказку «Лихо одноглазое». В этой сказке кузнец ослепил Лихо.

«А я тебе желаю здоровья, Артем», — заявил Кокляев, намекнув, что его в реальном бою может постигнуть судьба сказочного персонажа, олицетворяющего воплощение злой доли в восточноевропейской мифологии.

Блогер Артем Тарасов не оставил шутку Михаила Кокляева без ответа, он пообещал отправить «былинного богатыря» в другую литературную реальность.

«Кокляев там подшучивает надо мной в стиле былинного богатыря. Моя шутка проста — ты пролетишь над гнездом кукушки, уважаемый Михаил Кокляев. Так и будет. Можно подшучивать, говорить все, что угодно, строить из себя богатыря и такого всего правильного представителя, скажем так, восьмидесятых годов. Я девяностых. Но полет над гнездом кукушки никто не отменял», — сказал Тарасов РЕН ТВ.

20 февраля спортсмены проведут боксерский поединок в рамках турнира «Короли ринга».