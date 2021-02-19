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Кокляев оказался на 44 кг тяжелее блогера Тарасова перед боем

19:09
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Пауэрлифтер Михаил Кокляев и блогер Артем Тарасов прошли процедуру взвешивания накануне боя на турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Вес стронгмена составил 136 килограммов, а его соперника — 91,7. После этого Кокляев и Тарасов провели дуэль взглядов.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/804333-kokliaev-okazalsia-na-44-kg-tiazhelee-blogera-tarasova-pered-boem

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