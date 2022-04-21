Кудряшов дал прогноз на бой Ибрагимова и Романкевича

Российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от предстоящего боя между Хадисом Ибрагимовым и Петром Романкевичем.

«Романкевич, наверняка, фаворит, так как большой бэкграунд в тайском боксе, в кикбоксинге. Он знает, что такое драться. Этот бой будет по правилам бокса, и, как мне кажется, у него больше шансов.

То, что Романкевич нокаутировал вчера Ислама Каримова... Ну Каримов уже ветеран, и я не думаю, что он находится в хороших кондициях. Нокаутировал и нокаутировал. Здесь все покажет бой, и тем интересно, что ребята выходят на некоем подъеме после побед. Думаю, что этот подъем победный будет играть для нас, для зрителей, сделает хорошую службу. Ребята на подъеме и покажут классную зарубу», — приводит слова Кудряшова «Известия».

Бой между Романкевичем и Ибрагимовым пройдет 29 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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