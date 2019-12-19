Чемпион мира Джош Тэйлор извинился за гомофобные и расистские высказывания

Чемпион IBF и WBA в первом полусреднем весе Джош Тэйлор извинился за свое поведение в ночном клубе Эдинбурга. Боксер позволил себе гомофобные и расистские высказывания. Его подозревали в употреблении кокаина, однако суд не подтвердил данные обвинения. Тэйлор был оштрафован на 350 фунтов стерлингов, после чего извинился в Twitter.

«Во время празднования с друзьями в субботу в Эдинбурге я сделал несколько глупых комментариев и плохих поступков, в результате которых в мой адрес были выдвинуты обвинения. Меня справедливо признали виновным, и мне очень стыдно за весь этот инцидент.

По другому обвинению я признан невиновным. Меня регулярно проверяют соответствующие органы, и я бы никогда не рискнул своей карьерой и репутацией ради наркотиков.

От всего сердца прошу прощения за мои действия. Я зашел слишком далеко.

Хочу извиниться не только перед теми, кого я обидел, но и перед их семьями и друзьями. Моим комментариям и поступкам нет оправдания. Я возьму паузу на Рождество, чтобы подумать о своих действиях и убедиться, что такое никогда не повторится", — написал Тэйлор.