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Головкин стал вторым боксером в истории, который объединил титулы в возрасте старше 40 лет

Иван Шитик
Корреспондент
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Чемпион мира по версии IBF и WBA Super в среднем весе Геннадий Головкин стал вторым боксером в истории, которому удалось объединить титулы в возрасте старше 40 лет.

Представитель Казахстана 9 апреля одержал досрочную победу над японцем Ретой Муратой и отобрал у него титул WBA Super в среднем весе.

До Головкина удачная попытка объединения титулов в возрасте старше 40 лет была только у американского боксера Бернарда Хопкинсу. Он сделал это в возрасте 49 лет.

Бернард Хопкинс
Геннадий Головкин
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Головкин победил Мурату и объединил два пояса чемпиона мира
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