Головкин стал вторым боксером в истории, который объединил титулы в возрасте старше 40 лет

Чемпион мира по версии IBF и WBA Super в среднем весе Геннадий Головкин стал вторым боксером в истории, которому удалось объединить титулы в возрасте старше 40 лет.

Представитель Казахстана 9 апреля одержал досрочную победу над японцем Ретой Муратой и отобрал у него титул WBA Super в среднем весе.

До Головкина удачная попытка объединения титулов в возрасте старше 40 лет была только у американского боксера Бернарда Хопкинсу. Он сделал это в возрасте 49 лет.