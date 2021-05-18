Урванов и Родригес проведут отборочный бой WBA 26 июня
11:20
Российский боксер Марк Урванов (18-2-1) и венесуэлец Энджел Родригес (19-1) проведут бой в Екатеринбурге. Победитель станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA во втором полулегком весе (до 59 кг). Поединок состоится 26 июня и станет главным событием турнира RCC Boxing Promotions, сообщает пресс-служба турнира.
Уже три года Урванов остается непобежденным и владеет не только поясом WBA Gold, но и WBO International, который он завоевал в поединке против экс-претендента на титул чемпиона мира Евгения Чупракова.
Родригес — второй номер Венесуэлы и идет на серии из 11 побед.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю