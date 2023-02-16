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Сегодня, 18:32

Бывший нападающий «Зенита» Домингес может выступить на турнире по профессиональному боксу

Алина Савинова
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Бывший аргентинский нападающий «Зенита» и «Рубина» Алехандро Домингес не исключает, что в будущем сможет выступить на турнирах по профессиональному боксу.

«Да, я люблю бокс. Я приехал в Россию поддержать Эми, у меня очень теплые отношения с этой страной. В Аргентине бокс — один из самых популярных видов спорта, многие ребята хотят стать боксерами. Я сам тренируюсь, активно занимаюсь боксом. Выступить? Почему бы и нет, но это следующий шаг. Посмотрим», — приводит ТАСС слова Домингеса.

Бывший футболист будет секундантом аргентинского боксера Эмилиано Пучеты, который 17 февраля проведет поединок с россиянином Магомедом Мадиевым.

Источник: https://tass.ru/sport/17068943
Алехандро Домингес
Бокс
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