Бывший нападающий «Зенита» Домингес может выступить на турнире по профессиональному боксу

Бывший аргентинский нападающий «Зенита» и «Рубина» Алехандро Домингес не исключает, что в будущем сможет выступить на турнирах по профессиональному боксу.

«Да, я люблю бокс. Я приехал в Россию поддержать Эми, у меня очень теплые отношения с этой страной. В Аргентине бокс — один из самых популярных видов спорта, многие ребята хотят стать боксерами. Я сам тренируюсь, активно занимаюсь боксом. Выступить? Почему бы и нет, но это следующий шаг. Посмотрим», — приводит ТАСС слова Домингеса.

Бывший футболист будет секундантом аргентинского боксера Эмилиано Пучеты, который 17 февраля проведет поединок с россиянином Магомедом Мадиевым.