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Сегодня, 13:16

Польша бойкотирует чемпионат мира по боксу из-за допуска россиян

Иван Шитик
Корреспондент
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Польская ассоциация бокса приняла решение бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира из-за участия в них российских и белорусских спортсменов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-президента Польской ассоциации бокса Мацея Демеля для sport.pl.

«Мы приняли постановление, что не будем выступать на соревнованиях, в которых примут участие россияне и белорусы. С тех пор мы не принимали новую резолюцию, поэтому старая остается в силе. Мы последовательны в своих действиях», — заявил функционер.

Ранее от участия в мужском и женском чемпионатах мира отказалась Федерация бокса США и Федерация бокса Великобритании.

Международная федерация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, в октябре 2022 года, несмотря на действующие рекомендации МОК, разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами своих стран.

Мужской чемпионат мира пройдет в Ташкенте с 1 по 14 мая, женский — в Дели с 15 по 31 марта.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230217/boks-1852654577.html
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