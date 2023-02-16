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Сегодня, 09:14

Тим Цзю хочет подраться с Эрролом Спенсом

Давид Хачатрян
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Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) заявил о готовности провести бой против чемпиона WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррола Спенса (28-0).

«Если он (Спенс. — Прим. «СЭ») хочет перейти в дивизион повыше, то да [я заинтересован в бое], — сказал Цзю Fight Hub TV — Как только я разделаюсь с Харрисоном и Чарло, я подерусь с Эрролом Спенсом».

Спенс следующий бой должен провести против Кита Турмана (30-1).

Цзю и Тони Харрисон (29-3) встретятся 12 марта в Австралии. Бой пройдет за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.
Тим Цзю
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