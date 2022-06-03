Лебедев назвал различия между донбасской и московской молодежью

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» рассказал о различиях между донбасской и московской молодежью.

«Различия сразу видны. Что здесь лукавить? Московская молодежь избалована. Она избалована всем, потому что в Москве есть все возможности — хорошие и плохие. А на Добассе ребята живут как по пословице «Мал золотник, да дорог». Они ценят каждую возможность — потренироваться, пообщаться с людьми. Мне показалось, они очень цепкие ребята», — сказал Лебедев «СЭ».

Накануне Лебедев провел в Донецке тренировку по боксу.