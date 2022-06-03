Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 18:19

Лебедев назвал различия между донбасской и московской молодежью

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» рассказал о различиях между донбасской и московской молодежью.

«Различия сразу видны. Что здесь лукавить? Московская молодежь избалована. Она избалована всем, потому что в Москве есть все возможности — хорошие и плохие. А на Добассе ребята живут как по пословице «Мал золотник, да дорог». Они ценят каждую возможность — потренироваться, пообщаться с людьми. Мне показалось, они очень цепкие ребята», — сказал Лебедев «СЭ».

Накануне Лебедев провел в Донецке тренировку по боксу.

Бокс
Денис Лебедев
4
Читайте также
Как научиться отличать ядовитые грибы: советы профессиональных грибников
Правда ли, что миллиардер Галицкий серьезно болен, а денег осталось только на лечение? Что теперь будет с «Краснодаром»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лебедев поделился впечатлениями от тренировки в Донецке

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях предстанет перед судом по обвинению в нападении
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости