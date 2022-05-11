Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу сына Никиты над Мэйсоном Смитом.

«Испытываю гордость за сына. Он провел бой хорошо. С ошибками, но без этого никак, он еще учится. Тем не менее, результат был сделан. Бои в России? Пока ничего неизвестно. Он должен был закончить этот бой, а потом думать о следующих», — сказал Цзю корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее австралийский боксер российского происхождения Никита Цзю выиграл второй бой в профессиональной карьере.

24-летний Цзю, выступающий в первом среднем весе, нокаутировал своего соотечественника Мэйсона Смита в первом раунде поединка, который состоялся в австралийском Ньюкасле.