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Кенкерли считает, что Флойд Мейвезер победит Дона Мура

Иван Торопцев
Корреспондент
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Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли поделился прогнозом на показательный поединок между Флойдом Мейвезером и Доном Муром.

«Это просто большая мотивация для тех, кто увлекается боксом — посмотреть на легенд, которые будут проводить бой. Правда, это показательный бой, а не титульный поединок. Вес имеет значение. Флойд килограммов на 15 потяжелее своего противника. Поэтому я думаю, что они покажут зрелищный поединок, а победит Мейвезер», — приводит РЕН ТВ слова Кенкерли.

На счету 45-летнего Мейвезера 50 побед (27 нокаутом) в 50 поединках в профессиональном боксе. У 42-летнего Мура 18 побед (12 нокаутом) и 1 ничья в профессиональной карьере.

14 мая Флойд Мейвезер проведет бой против Дона Мура на турнире Global Titans. РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире, начало трансляции — в 22.00 (мск).

Источник: https://ren.tv/news/sport/973510-boets-kenkerli-predskazal-pobedu-meivezera-nad-murom
Бокс
Флойд Мейвезер-младший
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