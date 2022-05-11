Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 19:15

Гаджиев считает, что Мур не сможет навязать конкуренцию Мейвезеру

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Камил Гаджиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился ожиданиями от поединка Флойда Мейвезера с Доном Муром.

«В ринг снова выйдет Флойд Мейвезер. Возможно, лучший боксер всех времен и народов. Я не думаю, что этот поединок будет конкурентным. Не думаю, что Мур может предложить Мейвезеру что-то сверхъестественное. Это классное будет шоу. Шоу, по сути, одного актера, потому что Мейвезер умеет сделать так, чтобы и Мур выглядел хорошо. Именно на это мы рассчитываем в этот вечер. Включайте телевизоры и болейте за хороший и качественный бокс», — приводит РЕН ТВ слова Гаджиева.

На счету 45-летнего Мейвезера 50 побед (27 нокаутом) в 50 поединках в профессиональном боксе. У 42-летнего Мура 18 побед (12 нокаутом) и 1 ничья в профессиональной карьере.

14 мая Флойд Мейвезер проведет бой против Дона Мура на турнире Global Titans. РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире, начало трансляции — в 22.00 (мск).

Источник: https://ren.tv/news/sport/973770-gadzhiev-o-boe-meivezera-i-mura-budem-bolet-za-kachestvennyi-boks
Бокс
Камил Гаджиев
Флойд Мейвезер-младший
0
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Клаудиньо, Агаларов и «никто». Эксперты выбрали лучшего футболиста уходящего сезона в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Константин Цзю — о победе сына: «С ошибками, но без этого никак, он еще учится»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости