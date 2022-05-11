Гаджиев считает, что Мур не сможет навязать конкуренцию Мейвезеру

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился ожиданиями от поединка Флойда Мейвезера с Доном Муром.

«В ринг снова выйдет Флойд Мейвезер. Возможно, лучший боксер всех времен и народов. Я не думаю, что этот поединок будет конкурентным. Не думаю, что Мур может предложить Мейвезеру что-то сверхъестественное. Это классное будет шоу. Шоу, по сути, одного актера, потому что Мейвезер умеет сделать так, чтобы и Мур выглядел хорошо. Именно на это мы рассчитываем в этот вечер. Включайте телевизоры и болейте за хороший и качественный бокс», — приводит РЕН ТВ слова Гаджиева.

На счету 45-летнего Мейвезера 50 побед (27 нокаутом) в 50 поединках в профессиональном боксе. У 42-летнего Мура 18 побед (12 нокаутом) и 1 ничья в профессиональной карьере.

14 мая Флойд Мейвезер проведет бой против Дона Мура на турнире Global Titans. РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире, начало трансляции — в 22.00 (мск).