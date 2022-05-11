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Никита Цзю выиграл второй бой в профессиональной карьере, нокаутировав соперника в первом раунде

Иван Торопцев
Корреспондент
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Австралийский боксер российского происхождения Никита Цзю выиграл второй бой в профессиональной карьере.

24-летний Цзю, выступающий в первом среднем весе, нокаутировал своего соотечественника Мэйсона Смита в первом раунде поединка, который состоялся в австралийском Ньюкасле.

Никита Цзю выиграл оба боя в профессиональной карьере, обе победы спортсмен одержал нокаутом. 27-летний Смит потерпел первое поражение в карьере, до этого у него было 5 побед.

Никита Цзю — младший сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю.

Бокс
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