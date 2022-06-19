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Цзю — о возможном бое Бетербиева против Бивола: «Не знаю, хотел бы я видеть это. Рад, что я никого из своих не бил»

Костя Цзю поделился мнением о возможном поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о возможном поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Остался один пояс. Тот самый, который у Бивола. Не знаю, хотел бы я видеть этот бой или нет. Не знаю, как они смогут договориться. Не трогая — кто они и что они. А просто выйти и показать, кто из них лучше. Приходит время, когда наши бойцы становятся одними из лидеров бокса. Поэтому приходится выступать друг против друга. В мое время подобного не было. Я очень рад тому, что никого из своих не бил. У нас всегда была очень хорошая школа бокса, но не хватало профессионального подхода. Много поменялось с момента, когда я начинал. Много воды утекло. Нужно идти всегда в ногу со временем», — сказал Цзю «СЭ».

37-летний Бетербиев провел в профессиональном боксе 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. 32-летний Смит в боксе одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.

В мае Бивол победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113).

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