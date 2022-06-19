Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Артура Бетербиева в поединке против американца Джо Смита-младшего за чемпионские пояса WBC, IBF и WBO.

«Однозначно, мы можем только радоваться за Бетербиева. Артур провел свой классический бой. Первый нокдаун в первом раунде. Второй, третий — это просто... Это в очередной раз показывает, что бокс — это шахматы. Но нужно еще иметь ударку. К сожалению, много бойцов нашего поколения не умеют это делать. Нужно учиться бить», — сказал Цзю «СЭ».

37-летний Бетербиев провел в профессиональном боксе 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. 32-летний Смит в боксе одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.