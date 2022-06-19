Джо Смита-младшего госпитализировали после нокаута от Бетербиева

Американский боксер Джо Смит-младший был госпитализирован после поединка против россиянина Артура Бетербиева, сообщает The Guardian.

32-летний спортсмен был отправлен в больницу сразу после завершения боя и не смог пообщаться с представителями СМИ.

Бетербиев нокаутировал Смита-младшего во втором раунде. Поединок проходил в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

37-летний Бетербиев защитил чемпионские пояса WBC и IBF в полутяжелом весе, а также стал обладателем титула по версии WBO, который принадлежал Смиту-младшему. Россиянин одержал 18-ю победу в карьере, он еще ни разу не проигрывал на профессиональном уровне.

У Джо Смита-младшего 28 побед и 4 поражения в профессиональном боксе.