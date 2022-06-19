Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 10:14

Джо Смита-младшего госпитализировали после нокаута от Бетербиева

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Американский боксер Джо Смит-младший был госпитализирован после поединка против россиянина Артура Бетербиева, сообщает The Guardian.

32-летний спортсмен был отправлен в больницу сразу после завершения боя и не смог пообщаться с представителями СМИ.

Бетербиев нокаутировал Смита-младшего во втором раунде. Поединок проходил в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

37-летний Бетербиев защитил чемпионские пояса WBC и IBF в полутяжелом весе, а также стал обладателем титула по версии WBO, который принадлежал Смиту-младшему. Россиянин одержал 18-ю победу в карьере, он еще ни разу не проигрывал на профессиональном уровне.

У Джо Смита-младшего 28 побед и 4 поражения в профессиональном боксе.

Бой Артура Бетербиева и&nbsp;Джо Смита. Раскаты грома. Бетербиев убрал Смита за два раунда

Источник: https://www.theguardian.com/sport/2022/jun/19/artur-beterbiev-joe-smith-jr-fight
Бокс
Артур Бетербиев
0
Читайте также
Как правильно выбрать купальник на пляж?
Рано потерял отца и называет Кадырова братом. История Артура Бетербиева, лучшего сейчас боксера из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американский тренер Тедди Атлас отреагировал на победу Бетербиева над Джо Смитом-младшим
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости