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Сегодня, 20:01

Британскую модель Хемсли исключили из турнира по боксу за обнаженную грудь

Мария Гусева
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Александра Даниэль и Даниэлла Хемсли.
Фото Global Look Press

Организаторы боксерского турнира Kingpyn High Stakes отстранили британскую модель Даниэллу Хемсли от участия за оскорбительное поведение, сообщает пресс-служба промоушена.

15 июля в рамках боксерского вечера Kingpyn High Stakes Хемсли победила польку Александру Даниэль единогласным решением судей (48-47,48-47,49-46). После этого она подняла топ и показала грудь в камеру.

В заявлении промоушена говорится, что поведение Хемсли могло оскорбить некоторых зрителей, а сам инцидент не соответствовал стандартам, ожидаемым от бойцовских вечеров Kingpyn. Организаторы принесли извинения за этот эпизод. Также сообщается, что Хемсли не будет выступать в финале турнира. Спортсменка решила на некоторое время оставить бокс.

Это был второй поединок Хемсли в боксе — первый девушка проиграла бразильянке Джулли Оливейре.

Даниэлла Хемсли. Девушка оголила грудь после победы в боксерском поединке. Она объяснила это желанием самовыразиться

Бокс
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