Расул Мирзаев проведет бой с Искандаром Зияевым 4 августа в Москве

Боец ММА Расул Мирзаев проведет поединок с кулачным бойцом Искандаром Зияевым.

Мирзаев и Зияев подерутся в соглавном бою турнира Pravda boxing, который пройдет 4 августа в Москве.

37-летний Мирзаев выступал в ринге Pravda в октябре 2022 года и, будучи андердогом боксерского поединка, победил бойца кулачной лиги Николая Чибисова.

24-летний Зияев в последний раз выходил на бой против Асрора Акпарходжаева в марте этого года на турнире Hardcore Boxing, где проиграл решением судей.